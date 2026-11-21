



На второй строчке финишировала Елизавета Сапунова из Брянской области – 8,793 секунды (личный рекорд). Третье место заняла Юлиана Фещенко (Республика Татарстан) с результатом 8,800 секунды – этот результат также стал для неё личным рекордом.



Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики На второй строчке финишировала Елизавета Сапунова из Брянской области – 8,793 секунды (личный рекорд). Третье место заняла Юлиана Фещенко (Республика Татарстан) с результатом 8,800 секунды – этот результат также стал для неё личным рекордом.Александр ВеселовскийФото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Во второй день Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. М. Красильникова, проходящих в манеже казанского стадиона «Центральный», волгоградская команда завоевала ещё одно золото.В беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 20 лет (Ж20) победу одержала Дарья Андронова (Волгоградская область). Её результат – 8,65 секунды. Со старта Дарья сразу вырвалась вперёд и уверенно завершила забег, став двукратной чемпионкой турнира имени Ю. Красильникова.