



Волгоградская область вошла в число лучших субъектов РФ в сфере молодежной политики. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, итоги работы в 2026 году и приоритеты на 2027 год обсудили на всероссийском семинаре-совещании в Липецкой области под эгидой Росмолодежи.

По информации профильного комитета обладмина, регион включен в топ-10 субъектов РФ по результатам реализации нацпроекта «Молодежь и дети», а также в число лучших по итогам работы в сфере молодежной политики в уходящем году. Представителям Волгоградской области вручили благодарность Росмолодежи.

Семинар-совещание «Взрослая пора» собрал в Ельце руководителей профильных региональных ведомств и отделений «Движения Первых» со всей страны. Центральной темой стало сопровождение молодых людей на всех этапах взросления – от выбора профессии до создания семьи. Участники обсудили приоритеты системы воспитания, обменялись опытом и подвели итоги года по профильному нацпроекту.

Напомним, что Волгоградская область получила право на постоянное проведение финалов всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – предложение поддержал Президент России Владимир Путин. Базой для финалов стали центр «Юный ястреб» и оборонно-спортивный лагерь «Авангард».

В 2026 году регион неоднократно принимал окружные и всероссийские мероприятия совместно с Росмолодежью. В частности, в регионе прошёл полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», объединивший более 400 представителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В дни празднования 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в регионе собрались руководители клубов исторической реконструкции со всей страны. Ежегодно в подобных мероприятиях на территории Волгоградской области участвуют 500 тыс. детей и молодежи.

На территории области действуют 883 отделения «Движения Первых», 174 отряда «Юнармии», 3,5 тыс. добровольческих объединений и 71 поисковый отряд. Поддержка наставничества, молодежных и патриотических инициатив соответствует задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым.