



На портале «Госуслуги» теперь можно записаться на единый государственный экзамен (ЕГЭ). Как передает ТАСС, подать заявление выпускники могут до 1 февраля.

В Минцифры РФ отметили, что выпускники могут выбрать предметы для сдачи ЕГЭ через «Госуслуги». Для помощи в выборе дисциплин доступен сервис «Подбор вуза» – с его помощью можно выбрать направление обучения, найти вузы с нужной специальностью и узнать, какие предметы потребуются для поступления.

Заявление могут подать сами участники экзамена при наличии подтверждённой учётной записи на «Госуслугах», а также родители или законные представители несовершеннолетних. Записаться могут выпускники текущего года и экстерны, выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили или получат среднее общее образование в этом учебном году.

Люди с ограничениями по здоровью и выпускники колледжей вместо ЕГЭ могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или сочетать обе формы. При подаче заявления им будет доступен соответствующий выбор.