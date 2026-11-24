Волгоградский перинатальный центр №2 в сезон простуд ввел ограничения на число участников торжественной выписки новорожденных. С учетом ужесточения санитарно-эпидемиологического режима на эту церемонию теперь пустят только пять человек, сообщили в медучреждении.

– Просим заранее предупредить гостей об ограничении и пригласить на выписку только самых близких. Так встреча с малышом будет комфортной и радостной для вас и ваших родных, – предупреждают сотрудники перинатального центра.

Только за прошлую неделю в Волгоградском перинатальном центре родилось 139 малышей: 75 мальчиков и 64 девочки. А также одна двойня.