Экономика 24.11.2026 14:55
0
24.11.2026 14:55
Волгоградское предприятие стало лауреатом юбилейного V Всероссийского конкурса «Успешный патент – 2026». Конкурс организован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) совместно с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).
В этом году организаторы конкурса получили рекордные 260 заявок из 52 регионов страны. Экспертное жюри отобрало 20 лучших компаний из 33 финалистов, и в их число вошло АО «КАУСТИК». Награду в Национальном центре «Россия» вручил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Лауреатом конкурса стал патент «Наночастицы антипирена гидроксида магния и способ их производства» (патент RU 2561379 C2). На сегодняшний день изобретение защищено в 31 стране мира, включая Китай, США, Германию и Японию.
Технология производства гидроксида магния разработана в научно-производственном центре предприятия при сотрудничестве с различными службами компании и прошла полный путь – от лабораторных опытов через опытные установки до промышленного внедрения.
С момента запуска производства разработано более 30 марок гидроксида магния для различных сфер применения, которые поставляются в разные страны мира.Гидроксид магния с 2015 года входит в план мероприятий Российской Федерации по импортозамещению, а технология включена в Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 21-2021.
Технология производства обеспечивает получение гидроксида магния высокой чистоты с особой гексагональной пластинчатой структурой и заданным размером частиц.Продукт применяется как нетоксичный замедлитель горения (антипирен) для кабельных пластикатов, а также используется в производстве литий-ионных батарей, фармацевтике, пищевой промышленности и других отраслях.
Звание лауреата конкурса «Успешный патент» – публичное подтверждение значимости разработки на федеральном уровне и вклад АО «КАУСТИК»в историю технологического развития страны.
Фото: пресс-служба предприятия.
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших тарифов РКО для старта бизнеса24.11.2026 15:19 Реклама
Экономика 24.11.2026 15:19 Реклама
Разработка волгоградских промышленников вошла в топ-20 лучших изобретений России24.11.2026 14:55
Экономика 24.11.2026 14:55
«Сады Придонья» вкладывают миллионы на восстановление рыбных запасов Донского бассейна24.11.2026 14:02 Реклама
Экономика 24.11.2026 14:02 Реклама
Волгоградцам напомнили о дедлайне уплаты налогов, УФНС продлило работу инспекций24.11.2026 12:32
Экономика 24.11.2026 12:32
Серафимович, Котельниково, Октябрьский: где в декабре откроют мобильные офисы ФНС23.11.2026 16:07
Экономика 23.11.2026 16:07
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом23.11.2026 14:36 Реклама
Экономика 23.11.2026 14:36 Реклама
Чиновники отчитались о ситуации с бензином в Волгоградской области23.11.2026 13:02
Экономика 23.11.2026 13:02
Волгоградская область очутилась на 72-м месте в федеральном рейтинге доходов23.11.2026 08:44
Экономика 23.11.2026 08:44
Женщины стали чаще регистрировать товарные знаки для своего бизнеса20.11.2026 14:52
Экономика 20.11.2026 14:52
Предприниматели смогут оплачивать зарубежные счета за 1 рубль20.11.2026 12:48 Реклама
Экономика 20.11.2026 12:48 Реклама
Цены на перелеты могут вырасти с 1 января из-за нового авиасбора19.11.2026 21:21
Экономика 19.11.2026 21:21
Что нужно знать о сводном налоговом уведомлении 2026: объясняет замруководителя волгоградского УФНС19.11.2026 19:01
Экономика 19.11.2026 19:01
На волгоградских АЗС подорожал бензин и дизель18.11.2026 19:55
Экономика 18.11.2026 19:55
Волгоградской области по поручению Путина спишут самый крупный долг по кредитам – 10,3 млрд18.11.2026 19:06
Экономика 18.11.2026 19:06
Власти: ситуация на АЗС не изменилась после удара ВСУ по НПЗ Волгограда18.11.2026 14:16
Экономика 18.11.2026 14:16