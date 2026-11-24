



Волгоградское предприятие стало лауреатом юбилейного V Всероссийского конкурса «Успешный патент – 2026». Конкурс организован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) совместно с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

В этом году организаторы конкурса получили рекордные 260 заявок из 52 регионов страны. Экспертное жюри отобрало 20 лучших компаний из 33 финалистов, и в их число вошло АО «КАУСТИК». Награду в Национальном центре «Россия» вручил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Лауреатом конкурса стал патент «Наночастицы антипирена гидроксида магния и способ их производства» (патент RU 2561379 C2). На сегодняшний день изобретение защищено в 31 стране мира, включая Китай, США, Германию и Японию.

Технология производства гидроксида магния разработана в научно-производственном центре предприятия при сотрудничестве с различными службами компании и прошла полный путь – от лабораторных опытов через опытные установки до промышленного внедрения.

С момента запуска производства разработано более 30 марок гидроксида магния для различных сфер применения, которые поставляются в разные страны мира.Гидроксид магния с 2015 года входит в план мероприятий Российской Федерации по импортозамещению, а технология включена в Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 21-2021.

Технология производства обеспечивает получение гидроксида магния высокой чистоты с особой гексагональной пластинчатой структурой и заданным размером частиц.Продукт применяется как нетоксичный замедлитель горения (антипирен) для кабельных пластикатов, а также используется в производстве литий-ионных батарей, фармацевтике, пищевой промышленности и других отраслях.

Звание лауреата конкурса «Успешный патент» – публичное подтверждение значимости разработки на федеральном уровне и вклад АО «КАУСТИК»в историю технологического развития страны.

Фото: пресс-служба предприятия.



