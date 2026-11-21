20 ноября на острове Худайрият в Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира по акватлону в рамках мультиспортивного фестиваля World Triathlon Multisport. В соревнованиях среди женщин в категории «Элита» золотую медаль завоевала представительница Волгограда Валентина Рясова. Это второй её титул на этом турнире: несколько дней назад она уже побеждала здесь же, в дуатлонной смешанной эстафете вместе с Дмитрием Карпеевым.
В данной дисциплине спортсменкам предстояло 2,7 км бега, километровый заплыв и финальные 2,6 км бега. В споре за титул в элитном женском старте вышли 25 участниц, включая трёх россиянок, которые устроили феноменальную битву за золото.
В плавательной части соревнований лучший результат показала уроженка Армении, представляющая Камбоджу, – Марго Гарабедян (14:11), второй была ещё одна россиянка Софья Тихонова – 14:27, у Ченской четвёртый результат, у Рясовой – лишь десятый, с проигрышем лидеру 72 секунды. Впрочем, для бегуньи волгоградской школы вода никогда и не была главным оружием.
После второй транзитной зоны лидером оставалась Гарабедян: суммарно 25:10 против 25:12 у Ченской и 25:38 у Рясовой – волгоградка отставала на 28 секунд. Но именно финишный отрезок решил судьбу гонки. Последние 2,6 км Рясова закрыла за 08:59 – быстрее всех в поле. Сначала она достала Ченскую, а на финишной прямой, за десятки метров до ленточки, обошла и камбоджийку. Валентина финишировала первой – 34 минуты 37 секунд, серебро у Гарабедян (34:40), бронза у Ченской (34:41).
Свою роль сыграл и штраф: без тех десяти секунд Ченская пересекла бы линию финиша первой – 34:31 против 34:37 у Рясовой. Но правило есть правило. Любопытно и то, из чего сложились победные секунды: в обеих транзитных зонах Рясова потратила ровно по 44 секунды, тогда как Гарабедян – 46 и 50, а Ченская – 44 и 50. В гонке, где от бронзы до золота четыре секунды, камбоджийка уступила на переходах восемь секунд, москвичка – шесть.
Двойной успех в Абу‑Даби стал достойным финалом длинного сезона: пять дней назад Рясова вместе с Дмитрием Карпеевым выиграла здесь же золото в дуатлонной смешанной эстафете, что позволило подняться на 19‑е место в олимпийском рейтинге. А теперь добавила к нему личное – в акватлоне. Главное, что она продолжает набирать очки в олимпийский рейтинг. Впереди заслуженный отдых, а пока можно просто порадоваться двум победам подряд на чемпионате мира.
Александр Веселовский
Фото: World Triathlon