Стартовый беговой отрезок выиграла волгоградка Валентина Рясова – 08:47, следом за ней москвичка Яна Ченская – 08:58, и третья – словачка Лаура Дуговичова (09:14). Обе спортсменки прошли первую транзитную зону ровно за 44 секунды, у Дуговичовой на переход ушло больше. Ченская при этом допустила ошибку при переходе в воду, свернув не в ту сторону, – судьи оценили её ошибку в 10-секундный штраф, который предстояло отбыть в специальной зоне.В плавательной части соревнований лучший результат показала уроженка Армении, представляющая Камбоджу, – Марго Гарабедян (14:11), второй была ещё одна россиянка Софья Тихонова – 14:27, у Ченской четвёртый результат, у Рясовой – лишь десятый, с проигрышем лидеру 72 секунды. Впрочем, для бегуньи волгоградской школы вода никогда и не была главным оружием.

После второй транзитной зоны лидером оставалась Гарабедян: суммарно 25:10 против 25:12 у Ченской и 25:38 у Рясовой – волгоградка отставала на 28 секунд. Но именно финишный отрезок решил судьбу гонки. Последние 2,6 км Рясова закрыла за 08:59 – быстрее всех в поле. Сначала она достала Ченскую, а на финишной прямой, за десятки метров до ленточки, обошла и камбоджийку. Валентина финишировала первой – 34 минуты 37 секунд, серебро у Гарабедян (34:40), бронза у Ченской (34:41).



Свою роль сыграл и штраф: без тех десяти секунд Ченская пересекла бы линию финиша первой – 34:31 против 34:37 у Рясовой. Но правило есть правило. Любопытно и то, из чего сложились победные секунды: в обеих транзитных зонах Рясова потратила ровно по 44 секунды, тогда как Гарабедян – 46 и 50, а Ченская – 44 и 50. В гонке, где от бронзы до золота четыре секунды, камбоджийка уступила на переходах восемь секунд, москвичка – шесть.





Двойной успех в Абу‑Даби стал достойным финалом длинного сезона: пять дней назад Рясова вместе с Дмитрием Карпеевым выиграла здесь же золото в дуатлонной смешанной эстафете, что позволило подняться на 19‑е место в олимпийском рейтинге. А теперь добавила к нему личное – в акватлоне. Главное, что она продолжает набирать очки в олимпийский рейтинг. Впереди заслуженный отдых, а пока можно просто порадоваться двум победам подряд на чемпионате мира.





Александр Веселовский

Фото: World Triathlon