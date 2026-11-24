



С 2027 года Банк России начнет передавать в налоговую службу сведения о физических лицах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Такая норма содержится в законе об основных направлениях налоговой политики на 2027 год, который Госдума приняла в третьем чтении в рамках бюджетного пакета, сообщает «Гарант».

Перечень признаков таких операций, а также форму, формат и периодичность направления данных определят дополнительным соглашением Банка России и ФНС России. Новая норма прописана в статье 85 Налогового кодекса РФ.

Для жителей Волгоградской области это означает, что банковские операции, похожие на регулярное получение дохода от других людей, могут стать предметом внимания налоговых органов. Речь идет о ситуациях, когда поступления на счет носят систематический характер и формально не оформлены как предпринимательская деятельность или иной облагаемый доход.

Помимо этого, закон вносит и другие изменения, которые затронут граждан. Так, со следующего года большинство доходов физлиц объединят в одну совокупность налоговых баз с применением дифференцированных ставок от 13% до 22%. Уточняются условия освобождения от НДФЛ единовременных выплат при рождении или усыновлении ребенка – средства, перечисленные в период отпуска по беременности и родам до рождения ребенка, также освободят от налога. Появится новый социальный вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Льгота по НДФЛ для семей с детьми от продажи жилья при улучшении жилищных условий будет применяться не только при покупке квартиры, но и при строительстве индивидуального жилого дома. Изменения затронут и налоговое администрирование, порядок исчисления НДС, акцизов, налога на прибыль, госпошлин, НДПИ, специальных режимов и страховых взносов.