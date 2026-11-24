



В Волгоградской области в 17:22 по местному времени 24 ноября вновь объявили режим беспилотной опасности. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, в Красноармейском районе города слышны сирены.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Прежде всего рекомендуется немедленно укрыться в капитальных строениях — квартирах или домах. Для укрытия следует выбрать помещение без окон: санузел, коридор или кладовку. Находясь в укрытии, необходимо сесть на пол между двумя капитальными стенами.

РСЧС предупреждает: во время действия угрозы категорически запрещается подходить к окнам, а также пользоваться лифтами.

Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до получения официального сигнала об отмене угрозы. Для вызова экстренных служб следует использовать единый номер 112.

Напомним, что в Волгоградской области сохраняется запрет на фото- и видеосъёмку беспилотников и последствий их применения.

Изображение создано при помощи ИИ