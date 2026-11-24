



В городе Балаково Саратовской области, по данным источников ИА «СарИнформ», произошел инцидент с участием мирового судьи Богдана Саутина – мужчина был избит молотком.

По словам собеседников издания, ночью 19 ноября в квартире одного из домов на улице Шевченко в Балаково Саутин поссорился с гражданином по фамилии Нестеров. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой, как утверждается, мужчины били друг друга молотком. Оба получили травмы рук, груди и головы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Согласно сайту Саратовского областного суда, Богдан Саутин работает мировым судьей. По месту работы сообщают, что в настоящее время он официально находится в отпуске. Следственный комитет, Саратовский облсуд и Совет судей инцидент официально не комментируют.

Напомним, что в городе Камышине Волгоградской области в августе 2025 года был зверски убит федеральный судья Василий Ветлугин. Он стал жертвой мужа коллеги, с которой имел личные отношения. Василий Кибальников (обманутый супруг) сначала расстрелял Ветлугина в спину, после чего достал нож и оскопил. В настоящее время, по не подтвержденным официально сведениям, осужденный Кибальников находится в зоне проведения спецоперации.