В Волгоградской области трое работников АПК удостоены государственных наград за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Согласно 24-страничному документу, трое жителей Волгоградской области награждены медалями «За труды по сельскому хозяйству». Госнаград удостоены:
– Андрей Сиротин, директор по производству индивидуального предпринимателя – главы КФХ Мурашовой И.Е.;
– Иван Соловьев, ведущий агроном ООО «Агропромышленная компания «Райгород»;
– Татьяна Чердынцева, бригадир овощеводческой бригады индивидуального предпринимателя – главы КФХ Чердынцева П.В.
Фото из архива V102.RU