Федеральные новости

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2027 года

Госдума приняла закон, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ входит в бюджетный пакет. В текущем...