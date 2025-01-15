Спорт

Волгоградка Дудакова извинилась за пощечину мужу после поражения от американки

Спорт 15.01.2025 16:36
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15.01.2025 16:36


Волгоградский боец UFC Виктория Дудакова сегодня, 15 января, в соцсети извинилась перед своим тренером и мужем Гасанали Гасаналиевым за пощечину, которую она дала наставнику после проигранного боя сопернице из США Фатиме Клайн в рамках турнира UFC Fight Night 249, сообщает V102.RU.

Напомним, неприятный инцидент произошел 12 января в американском Лас-Вегасе. По окончании неудачного поединка и досрочного поражения техническим нокаутом во втором раунде Гасаналиев подошел к своей подопечной и попытался ее обнять и утешить. Виктория отреагировала резко.

Гасанали Гасаналиев в комментарии корреспонденту V102.RU после боя заявил, что в семье все бывает. Сама Дудакова, для которой это поражение стало вторым подряд в UFC, спустя несколько дней публично признала свою неправоту и рассказала о причинах такого поведения.

- Эмоции немного улеглись… В первую очередь хотелось бы извиниться перед моим мужем и тренером. Мне было обидно, что в такой тяжёлый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, и я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями. Подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта. Спасибо всем, кто остаётся со мной в таком трудном положении, –  написала волгоградская спортсменка.

Судя по опубликованным фото, Виктория с супругом и тренером уже помирилась и отдыхает с ним на горнолыжном курорте. 

Фото: Соцсети Виктории Дудаковой

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