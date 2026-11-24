



Вечером 24 ноября аэропорт Волгограда (Гумрак) приостановил по решению Росавиации прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов из-за объявленной угрозы атаки беспилотников.

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Волгоградского региона в 17:22 по московскому времени. Ограничения в воздушном пространстве введены спустя час – с 18:25.

На текущий момент информация о задержанных рейсах не поступала. Под вопросом оказался вылет пяти вечерних рейсов в Москву и Санкт-Петербург, на один из которых пассажиры успели пройти регистрацию: самолет авиакомпании «Победа» должен вылететь в сторону столичного Шереметьево в 18:45 мск.