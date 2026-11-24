



В Волгоградской областной думе продолжают обсуждать законопроект, который внес губернатор Андрей Бочаров. Документом предлагается запретить розничную продажу вейпов и ограничить их использование в общественных местах. Но, как заметила председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, руководитель Экосовета при облдуме Ирина Соловьева, одного запрета мало. Параллельно нужно продумать, что делать с миллионами устройств, которые уже куплены и скоро окажутся на свалках. По ее мнению, вопрос надо рассматривать комплексно – с привлечением ученых и экологов.

– Одноразовые устройства стали одним из самых быстрорастущих видов электронного мусора. Внутри каждого – литийионный аккумулятор, который на полигонах часто становится причиной серьезных пожаров. Пластиковые корпуса разлагаются сотни лет, а остатки токсичных жидкостей с тяжелыми металлами вымываются дождями, отравляя почву и грунтовые воды, – пояснила Ирина Соловьева. – При этом в настоящее время отработанные вейпы и их компоненты фактически не отнесены ни к какой конкретной категории отходов. Это опасный, но юридически «бесхозный» мусор, не имеющий четкого механизма утилизации. Запрет розничной продажи вейпов – необходимый шаг, чтобы остановить лавинообразный рост токсичного мусора в будущем. Но миллионы устройств уже куплены, они лежат в мусорных баках и на полигонах, продолжая отравлять природу. И решение этой проблемы требует от нас пристального внимания.

Про экологические риски говорила и член Экосовета, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская. Она привела цифры: в одном устройстве – 0,5 грамма лития и 10 граммов пластика, а 90% вейпов оказываются на обычных свалках. Если ничего не менять, к 2030 году там будет уже 500 тысяч тонн токсичных отходов. Вещества из жидкостей для вейпов, попадая в воду, вредят рыбе и другим обитателям водоемов. При этом большинство экологических рисков до сих пор не изучено.

В Облкомприроды проблему признали актуальной и пообещали подключиться к работе – вместе с депутатами определить, к какому классу опасности отнести эти отходы и как их правильно утилизировать.





Подводя итог, Ирина Соловьева подчеркнула: запрета продажи недостаточно. Нужно объяснять молодежи, чем опасен вейпинг, и на государственном уровне решать, что делать с уже накопленным вредом. Волгоградская область может стать инициатором этого процесса.

– Наша задача – бороться с этими явлениями внутри самого общества. Залог успеха – консолидация всех сил в работе с подрастающим поколением. Для этого нам необходима выверенная стратегия. К сожалению, реалии таковы, что одними запретами молодежь не остановить, требуются другие подходы и форматы. И здесь важен вклад каждого: все, кто готов действовать, должны объединиться, чтобы выработать эффективные методы защиты наших детей и подростков ради будущего нашей страны, – резюмировала Ирина Соловьева.

В заседании, на котором был поднят важный вопрос, участвовали депутаты Тамара Головачева, Александр Коротков, Александр Нелепин и Сергей Четвериков. Комитет рекомендовал облдуме принять законопроект. Члены Экосовета и представители регионального отделения Российского детского фонда, который возглавляет Соловьева, заявили, что будут участвовать в разъяснительной работе – рассказывать о вреде вейпинга и поддерживать запрет на продажу и использование электронных средств доставки никотина.