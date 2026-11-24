



В Волгоградской области вечером в 21:07 мск 24 ноября отменили режим беспилотной опасности. Как сообщили в РСЧС, предупреждение действовало с 17:24 до 21:07 – 3 часа 43 минуты.

Напомним, что из-за угрозы очередной атаки со стороны ВСУ Росавиация на час закрывала волгоградскую воздушную гавань. К счастью пассажиров, временные ограничения не повлияли на их планы – все вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург состоялись.

Согласно данным мониторинговых каналов, единичные беспилотники были зафиксированы вечером 24 ноября над территория Кумылженского, Клетского, Чернышковского и Октябрьского районов Волгоградской области. Фиксаций в воздушном пространстве Волгограда не было, в связи с этим об отбое беспилотной опасности в региональной столице каналы сообщили еще в 20.00.