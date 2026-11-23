С 20 по 22 ноября в Санкт‑Петербурге прошли всероссийские соревнования «Кубок президента Союза Хапкидо России». Турнир собрал 300 участников из 10 регионов страны, сообщает комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. Хапкидо – корейское боевое искусство, в котором сочетаются ударная техника и работа по анатомическим точкам; на этих состязаниях стиль показал свою зрелищность и высокую конкуренцию.

Волгоградскую область на турнире представила команда из 10 спортсменов под руководством Дениса Хахова – тренера сборной России по хапкидо. По итогам выступлений волгоградцы завоевали девять наград, в том числе два чемпионских титула.

В возрастной категории 12–14 лет золото взяли Даниил Хабалов и Артём Гапоненко, серебро досталось Ивану Толстоброву, ещё одну золотую медаль выиграла Елизавета Катасонова. Среди юниоров 15–17 лет победителями стали Егор Кушнарёв и Алёна Самсонова, бронзовым призёром – Роман Муски. В мужской категории на пьедестале оказались Алексей Корнилов и Иван Фаткуллин.

Особого внимания заслуживает вклад Алексея Корнилова: он не только поднялся на пьедестал, но и выступил в роли главного судьи турнира. Трёхкратный чемпион России, кандидат в мастера спорта и судья первой категории, Корнилов обеспечил высокий уровень судейства и стал примером сочетания мастерства спортсмена и профессионализма арбитра.

Отдельно стоит отметить выступление Артёма Гапоненко: все свои победы он одержал досрочно – в четвертьфинале за явным преимуществом, а в полуфинале и финале – нокаутами. Такой результат подчёркивает не только индивидуальную подготовку спортсмена, но и системную работу волгоградской школы хапкидо.

Итоги Кубка подтверждают: волгоградские спортсмены уверенно конкурируют на всероссийском уровне, а регион сохраняет сильные позиции в этом виде единоборств.

Александр Веселовский