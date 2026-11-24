



Сюжет Муниципального телевидения Волгограда признан лучшим на XVIII Московском международном телефестивале «Профессия – журналист». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Награждение прошло в Москве 23 ноября. В этом году на конкурс поступило 97 заявок из разных городов России, в финальную часть вышло 34 работы в шести номинациях.

Свой сюжет шеф-редактор МТВ Анна Рябова посвятила легенде волгоградской журналистики Ефиму Шустерману. Ефима Михайловича не стало 19 марта 2025 года, ему было 83 года. Коллеги, которым довелось работать с заслуженным работником культуры РФ, вспоминают о нём с теплотой.

Фестиваль проводит Гильдия кинорежиссёров России уже в течение 18 лет.