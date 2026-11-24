



По данным Волгоградского ЦГМС, вечером 25 ноября в Волгограде ожидаются первые снежные осадки. Правда, по информации синоптиков, вперемешку с дождем. Сопровождать первый снег в Волгограде будут порывы ветра до 20 метров в секунду.

Примечательно, что температура воздуха днем в среду в Волгограде будет колебаться от +3 до +5 градусов.

В ночь на 26 ноября, а также утром в четверг снег ожидается по всей Волгоградской области.

27 ноября осадков в Волгограде и области не прогнозируют. Также стихнет ветер – днем порывы составят 5-10 м/с.

Западный ветер с порывами до 20 метров в секунду в Волгоградской области будет сохраняться на протяжении трех дней. Температура воздуха в ночные часы в регионе максимально опустится до -4 градусов.