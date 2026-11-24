



Розничные цены на икру лососевых в середине ноября в России выросли на 71–154% в годовом выражении. По данным «Коммерсантъ», ранее динамика оценивалась всего в 15%.

Отметим, что в волгоградских магазинах ценники на красную икру уже достигли рекордных отметок. Килограмм деликатеса в зависимости от вида рыбы обходится покупателям в сумму от 23,5 до 27,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось ИА «Высота 102», рост цен начался еще в середине осени. Так, в октябре в волгоградском супермаркете «Перекресток» банка красной икры весом 80 граммов стоила 1899 рублей, 200 граммов икры кеты – 4699 рублей, а 200 граммов нерки – более 5499 рублей. Самую дешевую икру месяц назад предлагали в «Магните» – 75 граммов лососевой икры по скидке стоили 1199 рублей.

По данным Рыбного союз, средняя стоимость икры горбуши в рознице на 17 ноября 2026 года составляла уже 22,9 тыс. руб. за 1 кг (+154% в годовом выражении). Икра кеты подорожала на 111%, до 22,5 тыс. руб. за кг, кижуча – на 122%, до 24 тыс. руб., нерки – на 71%, до 18 тыс. руб. Ранее рост был не таким выраженным: с октября 2025 по конец сентября 2026 года средняя стоимость красной икры в рознице прибавила 15% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в исследовательской компании ICMR.



Причиной рекордного роста цен стало сокращение предложения после плохой путины. Производство икры, по данным Россельхознадзора, сократилось с 12 тыс. до 5,2 тыс. тонн.

Вместе с икрой выраженный рост цен показывает красная рыба. Согласно ICMR, за 12 месяцев с октября 2025 по сентябрь 2026 года замороженная продукция подорожала на 21%, охлажденная – на 9%, соленая, копченая и вяленая – на 6%. В аналитической компании NTech говорят, что средняя стоимость реализации красной рыбы в рознице в этот период выросла на 5,9% к предыдущим 12 месяцам, до 1,2 тыс. руб. за 1 кг.

Примечательно, что дефицита икры на фоне запредельного роста цен не ожидается: текущих объемов добычи и переработки хватает, чтобы закрыть внутренний рынок при умеренном спросе.