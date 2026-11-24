В Волгоградской области скорректированы предельные тарифы на 2027 год на перевозку пассажиров и багажа на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах. Приказ КТР Волгоградской области о внесении изменений опубликован на региональном портале правовой информации.

Размер предельного тарифа для пригородного сообщения увеличен с 2,23 до 2,58 руб. за 1 пассажирокилометр. Внутриобластное междугородное сообщение составит в 2027 году не более 3,33 руб. за 1 пассажирокилометр.

Напомним, что ранее в Волгоградской области на 2026 год были утверждены цены для 192 тарифных участков 65 автобусных маршрутов с сохранением прежней стоимости проезда от начальной до конечной точки маршрута. Смысл этого нововведения заключался в том, чтобы снизить денежную нагрузку на пассажиров. Для этого маршруты разбили на зоны, которые учитывались при поезде. Пассажиры платили полную стоимость билета только в том случае, если ехали от начальной и до конечной точки маршрута. На 2027 год эти тарифные участки также будут действовать. Однако цены вырастут.

Так, к примеру, подорожает проезд на автобусном маршруте №123 «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (ЖДВ)». Полная стоимость билета вырастет с 81 до 93 рублей. Внутри этого тарифа будут действовать две зоны. Проезд из Волжского до школы №3 в Тракторозаводском районе Волгограда с нового года будет стоит 60 рублей. А за поездку по Волгограду от школы №3 до ж/д вокзала придется отдать уже 33 рубля.

Вырастут тарифы для пассажиров на маршруте №146 «Волжский (Магазин Стимул) – Волгоград (АВ), который идет через Волго-Ахтубинскую пойму. Если сейчас полная стоимость билета составляет 100 рублей, то с 2027 года она вырастет до 116 рублей. Проезд из Волжского до СНТ «Энергетик» обойдется в 59 рублей, а из СНТ «Энергетик» до автовокзала Волгограда – 57 рублей.

По единой цене 52 рубля без тарифных зон обойдется поездка из Волгограда (ТПУ «Южный») до р.п. Светлый Яр. Согласно данным перевозчика ГУП ВО «Волгоградавтотранс», сейчас поездка в этом направлении стоит 34 рубля.

Цены на проезд в областном центре, напомним, повысятся с 1 декабря. Соответствующее решение было принято 18 ноября на заседании гордумы Волгограда.