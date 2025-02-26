



Команда волгоградских биологов и экологов уехала на побережье Черного моря для устранения последствий серьезной аварии, обернувшейся разливом тысяч тонн мазута. Как сейчас выглядят пляжи Анапы, в каком состоянии к волонтерам попадают пострадавшие птицы и реальны ли прогнозы об открытии туристического сезона, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал один из участников экспедиции Николай Онистратенко.

Отмывая испачканных мазутом птиц и оказывая им всю необходимую помощь, Николай Онистратенко старается сохранять материалистичный подход и не теряться в эмоциях. Так будет сложнее, уверен волгоградский ученый.

– В Анапе я работаю уже не в первый раз, но сейчас приехал не один, а с командой студентов и преподавателей Института естественных наук ВолГУ. У каждого из двадцати участников экспедиции – своя задача. Я занимаюсь птицами. Состояние у них самое разное: от легкого загрязнения и переохлаждения до сильного отравления. Кто-то из них загрязнен мазутом, кто-то надышался испарениями или в конце концов наелся отравленной рыбы, – отмечает волгоградец. – Иногда, пытаясь самостоятельно почистить свое оперение, они сглатывают попавший в клюв мазут. В любом случае им нужна помощь. Зачастую они сами не понимают, что с ними происходит и находятся в сильном стрессе.





Спустя два месяца после столкновения нефтяных танкеров волонтеры из разных уголков страны по-прежнему трудятся в режиме нон-стоп. По их словам, до долгожданного выдоха работающей не месте команде еще далеко.

– Знаете, какое удивительное проявление человеческой воли и готовности к техническому поиску мы здесь видим. За два с лишним месяца после аварии побережье прочищено и просеяно не только техникой, но и вручную, – говорит известный волгоградский биолог. – Но до полного решения всех вопросов еще далеко. Мазут выносит на берег волнами, где его встречают сотрудники МЧС и волонтеры с противомазутными сетями. Сколько еще нефтепродуктов окажется на берегу, какие именно участки будут в зоне разлива – сложный вопрос. Все зависит и от течения, и от штормовой обстановки, и от рельефа дна и береговой линии. Течение переносит мелкие подвижные конкреции мазута и, что самое неприятное, делает это скрытно и незаметно. Крупные и тяжелые скопления остаются на дне и замываются песком, как и подобные пласты на берегу. Весь этот мазут необходимо обнаруживать и ликвидировать. Пострадавшие птицы в свою очередь нуждаются в реабилитации. Мне могут возразить, что каждую зиму в суровые морозы у нас гибнет большое количество пернатых. Но те из них, кто пострадал и продолжает страдать от последствий аварии сейчас, превышают «среднее количество» ежегодно гибнущих птиц.





Реалистичны ли прогнозы чиновников о полном восстановлении побережья к лету, даже знающие специалисты говорят неоднозначно.

– Видение обстановки на месте не гарантирует понимания полноты картины, – убежден доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Тут приходит на ум старинная притча про четырех человек, которые в темноте щупали слона и описывали его по-своему. Конечно, у меня есть свое мнение по поводу происходящего, но на его правильность я не претендую. Понятно лишь, что воздействие на природу региона велико, и ситуация требует внедрения современных технологических решений, привлечения новых научных разработок и помощи волонтеров.





Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», построенных на судостроительном заводе в Волгограде более полувека назад, произошло в Керченском проливе 15 декабря. Из-за повреждения танкеров в Чёрное море вылились тысячи тонн мазута. Добровольцы из разных уголков страны говорят, что пляжи Анапы до сих пор пропитаны запахом моторного масла, а чёрные хлопья мазута скрываются даже под слоем чистого песка.





Заявления официальных лиц, тем временем, звучат куда оптимистичней. Так, на выездном совещании глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пострадавшие пляжи будут полностью расчищены к началу сезона. В том, что авария и ее последствия не смутят большинство туристов, не сомневаются и туроператоры.

Фото предоставлены героем публикации