Сотни украинских БПЛА облетели Волгоградскую область ночью 10 августа





Массированная атака вражеских беспилотников была отражена ночью 10 августа в нескольких регионах России. Волгоградской области в этом списке не оказалось.

Всего, по данным Минобороны, было сбито 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.



Напомним, в Волгоградской области вечером 9 августа была объявлена беспилотная опасность, которая действовала около шести часов. В аэропорту Волгограда фиксировалась задержка нескольких авиарейсов в связи с ограничениями на полеты в других регионах России.