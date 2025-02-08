Общество

«Скидок точно не будет»: турагенты — о будущем туристического сезона после катастрофы в Анапе

Общество 08.02.2025 20:26
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08.02.2025 20:26


Волгоградские турагенты не ожидают резкого оттока путешественников, выбирающих для летнего отдыха курорты Краснодарского края. По их словам, экологическая катастрофа в Анапе не скажется и на ценниках для отпускников.

Волонтёры, которые больше месяца расчищают побережье после крушения танкеров, строят весьма пессимистичные прогнозы на будущий сезон. Добровольцы из разных уголков страны говорят, что пляжи Анапы до сих пор пропитаны запахом моторного масла, а чёрные хлопья мазута скрываются даже под слоем чистого песка. Заявления официальных лиц, тем временем, звучат куда оптимистичней. Так, на выездном совещании глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пострадавшие пляжи будут полностью расчищены к началу сезона.

- Как турист, в этом году я бы отказалась от отдыха в Анапе и в соседних городах Краснодарского края. Хотя бы потому, что не верю в громкие заявления о том, что к сезону берег Чёрного моря будет полностью чистым. К счастью, сейчас у нас существует альтернатива. Туристы могут уехать на Азовское или Каспийское море, выбрать туры в Калининград, на Алтай, в Карелию или отдохнуть в Турции и в Египте, – рассуждает сотрудник компании «ВолгоградТур» Светлана. – Но, если верить экспертам, в 2025 году туристический поток в Краснодарском крае останется высоким. Отдых в Анапе также состоится. По показателям продаж в нашем агентстве могу сказать, что часть клиентов, из года в год уезжавших именно в Анапу, в этом году изменила свой маршрут. А есть и те, кто прямо сейчас, в межсезонье, отдыхает в лучших отелях побережья и при этом не выходит к морю.

И хотя сегодня будущее «горячего» летнего сезона в Краснодарском крае остаётся весьма туманным, сотрудники турфирм советуют горожанам не ждать существенных скидок на отдых.

- Снижения цен на отдых уже не случится. Возможно, какие-то скидки будут сделаны на туры в Анапу. Но не более, - отмечает Светлана. - Соседние города, скорее всего, станут только дороже и, несмотря на текущую ситуацию, соберут туристов. Вы же знаете, что многие из нас умеют абстрагироваться от всех обстоятельств и жить в отрыве от новостной повестки.

В том, что будущий туристический сезон не выйдет за привычные рамки, практически не сомневаются и другие турагенты.

- Люди как ездили на Чёрном море, так и будут ездить, - убеждены сразу в нескольких туристических компаниях Волгограда. - Тем более, что к началу сезона все последствия аварии обещают убрать. К слову, сейчас наши клиенты весьма активно выбирают для отдыха города Краснодарского края. Возможно, спрос на Анапу стал чуть ниже, но её соседи всё так же пользуются у горожан большим спросом.

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», построенных на судостроительном заводе в Волгограде более полувека назад, произошло в Керченском проливе 15 декабря. Из-за повреждения танкеров в Чёрное море вылились тысячи тонн мазута. Последствия серьёзной аварии помогают устранять волонтёры со всех уголков России. В их числе оказалось немало волгоградцев — некоторые из них брали отпуск за свой счёт и уезжали в Анапу на расчистку пляжей и спасение пострадавших животных и птиц.

Текст: Виктория Чумакова

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