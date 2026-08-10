



Волгоградский областной суд завтра, 11 августа, рассмотрит апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда по иску АО «Перегрузненское» к двум сестрам, воспитавших героев СВО, о взыскании с них денежных средств в качестве понесенных расходов за обработку их земли. об этой возмутительной истории ИА «Высота 102» сообщало в публикации «Кошмарят! И нет никакой управы»: под Волгоградом новые фермеры «прессуют» пенсионеров, инвалидов и родителей участников СВО миллионными исками из-за земельного спора». Напомним, об этой возмутительной истории ИА «Высота 102» сообщало в публикации Несколько лет назад группа пайщиков, чьи земли обрабатывало АО «Перегрузненское», предложили руководству организации пересмотреть арендную плату, которую получили селяне, в сторону увеличения. Жители ориентировались на опыт других фермерских хозяйств, где пайщики имели гораздо более выгодные условия сотрудничества с арендаторами. Однако люди получили категорический отказ. Тогда они стали искать других фермеров, которые бы согласились на их предложения. И нашли. И через некоторое время передали свои паи в АО «Аксайское». Но в АО «Перегрузненское» некоторое время продолжали обрабатывать землю пайщиков, решивших прекратить отношения с прежними фермерами, несмотря на заключение официальных договоров с другой организацией. А через некоторое время селяне получили миллионные иски с требованием возмещения понесенных расходов.

В частности, среди ответчиков оказались родные сестры Светлана Яковлена и Галина Мацнар. У обеих сыновья защищали Родину на СВО. К сожалению, сын Светланы погиб. Убитая горем женщина вынуждена была при этом отбиваться от бывших арендаторов в суде. С сестер и с АО «Аксайское» представители АО «Перегрузненское» захотели получить около 900 тысяч рублей за якобы упущенную выгоду и понесенные расходы на обработку земельных наделов. Но и этого им оказалось мало. Так, «обиженные» уводом паев к другим фермерам руководители акционерного общества требовали также признать недействительными договоры, заключенные селянами с АО «Аксайское».

Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования АО «Перегрузненское» частично. Так, представителям акционерного общества не удалось доказать факт упущенной выгоды, а размер расходов на обработку паев «непокорных» селян был признан сильно завышенным. В итоге с сестер, а также с АО «Аксайское» было взыскано около 48 тысяч рублей. При этом в требованиях «новых фермеров» о расторжении договоров пайщиков с АО «Аксайское» и возвращении земельных паев в распоряжении АО «Перегрузненское» было отказано.

С таким решением ответчик не согласился и обжаловал решение Октябрьского районного суда. И завтра областной суд должен поставить точку в этом деле. Как подчеркнул представитель сестер Василий Кравченко, он надеется, что право собственников паев на распоряжение своей землей суд признает неоспоримым вне зависимости от «аппетитов» фермеров, не желающих упускать «лакомый кусок».

Между тем, АО «Перегрузненское» судится и с другими селянами, которые решили передать свои земли для обработки другому арендатору. Среди них – пенсионеры и инвалиды, в том числе страдающие онкологическими заболеваниями, здоровье которых серьезно пошатнулось после получения исков на крупные суммы. А на одну из пайщиц «новые фермеры» даже написали заявление в полицию якобы за совершенное ею мошенничество. Однако полиция не нашла состава преступления в законном праве пайщика распоряжаться своей землей.

После выхода публикации в защиту селян в АО «Перегрузненское» посчитали себя оскорбленными и подали в суд на ИА «Высота 102». Дело будет рассмотрено в арбитражном суде Волгоградской области, а редакция готова предоставить видео с рассказами селян о том, как они страдают от судебных преследований тех, кто решил их «насилком» загнать обратно в хозяйство, где они категорически не хотят оставаться.

При этом, как сообщало ИА «Высота 102», одна из жительниц Октябрьского района попросила прокуратуру провести проверку обстоятельств выдела земли в 2024 году на землях сельхозназначения Перегрузненского сельского поселения. Поводом стала ситуация, которая привела, по мнению женщины, к нарушению ее прав и прав других селян на распоряжение собственной землей. Как утверждает заявительница, в результате ошибки или осознанных действий при нарезке наделов в 2024 году фактическое количество выделенной селянам пашни оказалось меньше, чем было зафиксировано в документах. Это привело к тому, что люди не могут оформить свои паи, чтобы уйти с ними от арендатора, с которым они больше не хотят сотрудничать. Эта ситуация, по сути, держит селян в «плену» у фермеров и нарушает конституционные права граждан, уверена женщина.



