«Ротор» – «Челябинск» – 4:1. Взгляд со скамейки





В матче 5‑го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги волгоградский «Ротор» разгромил клуб из Челябинска – 4:1. Игра получилась плотной, но разница в уровне организации командных действий сказалась на результате.

Ключевым фактором успеха стала надёжная организация игры в середине поля и чёткое взаимодействие атакующей тройки. Оборона стабильно держала ритм и не допускала простых потерь, а связка Саида Алиева, Абу‑Саида Эльдарушева и Артёма Симоняна регулярно вскрывала оборону соперника. Именно эта сыгранность позволила «Ротору» конвертировать давление в голы и не дать «Челябинску» всерьёз побороться за результат.Отражением ситуации стала пресс‑конференция главных тренеров.Наставник гостей Роман Пилипчук предельно жёстко разобрал ключевые эпизоды:– В первом тайме пропустили необязательный гол из‑за грубейшей ошибки. При этом мы отдельно разбирали, что нужно исключить потерю мяча в простых ситуациях. Допустили эту ошибку – и сразу пропустили второй мяч. Вроде вернулись в игру, но затем последовала очередная грубая ошибка в обороне. Третий гол с пенальти фактически решил исход встречи. Во втором тайме мы провели замены, рассчитывая прибавить в активности, но, к сожалению, не усилили игру, а, напротив, раскрыли зоны – вследствие чего пропустили четвёртый мяч. При таком раскладе могли пропустить и больше.Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов сделал акцент на характере команды и важности психологического момента:– Игра была тяжёлая – в Первой лиге лёгких матчей не бывает, все встречи идут «от ножа». С учётом прошлой игры с «Велесом» нам было важно дать ответ. В том матче мы владели преимуществом, вели в счёте и не имели права отпускать игру. Сегодня команда сделала ровно то, о чём мы просили: проявила концентрацию и не позволила сопернику перехватить инициативу.Помимо это тренер волгоградцев остался доволен взаимопониманием на поле между двумя Саидам: Алиевым и Эльдарушевым, и тем как они взаимодействуют с Артёмом Симоняном.По травмированным: через пару недель Клещенко сможет вернуться к тренировкам в общей группе. Цараев уже восстановился, и скоро сможет быть полезным команде.С точки зрения турнирной перспективы победа позволила волгоградцам набрать 9 очков и закрепиться в группе лидеров. При этом матч показал, что команда способна не просто реагировать на неудачи, но и системно исправлять ошибки – а это качество особенно ценно в Первой лиге, где цена каждой неточности предельно высока.Следующий вызов для «Ротора» – домашняя встреча с екатеринбургским «Уралом», которая пройдёт 14 августа на «Волгоград Арене».Александр Веселовский