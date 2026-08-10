Неделя без магнитных бурь началась для волгоградцев





С сегодняшнего дня, 10 августа, для волгоградцев начинается комфортная в плане геомагнитной обстановки неделя. Согласно данным лаборатории астрономии, вплоть до 16 августа будут фиксироваться лишь небольшие возмущения, однако до появления магнитных бурь дело не дойдет.

Такие длительные периоды отсутствия магнитных бурь бывают достаточно редко. Однако специалисты предупреждают, что прогноз может быть скорректирован из-за процессов, которые могут произойти на солнце, являющемся источником геомагнитных изменений.



