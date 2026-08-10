«Волжаночка‑ГРАСС» не сыграет в сезоне 2026/2027





Женский волейбольный клуб «Волжаночка‑ГРАСС» официально объявил, что не примет участия в чемпионате России среди команд Высшей лиги «Б» в сезоне 2026/2027. Сообщение, опубликованное клубом, выдержано в сдержанных, но эмоциональных тонах: в нём подчёркивается, насколько непросто далось это решение. Много тёплых слов адресовано болельщикам, игрокам и тренерам – клуб благодарит всех, кто был рядом и помогал команде двигаться вперёд.

Команду в межсезонье покинули несколько игроков, в том числе лидеры – Дарья Хохлова и Софья Багрова. Для региональной волейбольной среды уход «Волжаночки‑ГРАСС» – заметная потеря. Команда не только представляла Волгоград на всероссийских площадках, но и служила точкой притяжения для молодых спортсменок, помогая выстраивать преемственность поколений и поддерживать интерес к волейболу в городе.Сейчас будущее «Волжаночки‑ГРАСС» остаётся открытым. Для болельщиков и специалистов ключевым вопросом остаётся не столько дата возвращения, сколько устойчивость модели, которая позволит команде избежать повторения нынешней ситуации. Пока же волгоградский спорт переживает крайне непростой этап, в котором спортивная составляющая тесно переплетена с экономическими реалиями. И судьба любого клуба во многом зависит от того, удастся ли найти для него надёжную поддержку.Александр ВеселовскийФото: ВК «Волжаночка»