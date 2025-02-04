Федеральные новости

В регионе России после коммерциализации парковок задумались о создании бесплатных стоянок

Федеральные новости 04.02.2025 20:54
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04.02.2025 20:54


В Саратове, отправившемся по следам Волгограда в деле создания платных парковок уже задумались над созданием бесплатных стоянок. Как передает ИА «СарИнформ», речь об этом зашла сегодня, на тематическом совещании.

Депутаты городской думы забили тревогу из-за введения на платных парковках новой схемы расположения автомобилей. По словам парламентариев, вместо перпендикулярной парковки машин, теперь автолюбителям предлагается ставит их вдоль тротуаров. Такое решение уменьшает количество занимаемых автомобилями дорожных полос, но одновременно многократно снижает вместимость парковок.

При этом у местных чиновников своя правда – они утверждают, что такая мера была необходима для соблюдения безопасности автомобильного движения.

- Небезопасно пятиться на оживленную улицу в три полосы. Мы по-другому нарисовать их не могли. Запрещено выезжать задом под углом 90 градусов, — подчеркнул замглавы администрации Саратова Павел Шаповалов.

Руководитель также отметил, что власти учли возможные риски и уже запланировали создание в городе новой бесплатной стоянки на 260 мест.

Напомним, в 2024 году многие регионы России активизировали усилия по внедрению в областных центрах платных парковочных пространств. Это обосновывается чиновниками необходимостью снизить загруженность центральных улиц от транспорта. По этому же пути пошёл и Волгоград. В мае прошлого года в городе стала платной парковка на привокзальной площади. Следом плату за оставленные авто муниципалитет начал взимать на улицах, примыкающих к Центральной набережной. Следующий этап расширения платных парковок в городе запланирован на весну 2025 года.

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