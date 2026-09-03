В Крыму ввели ограничения энергоснабжения по всему полуострову





Энергосистема Республики Крым в четверг, 3 сентября, функционирует в условиях повышенного спроса и дефицита генерирующих мощностей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго», данная ситуация потребовала введения режимных ограничений подачи электроэнергии на всей территории полуострова.

В ряде энергорайонов перебои со светом сохраняются: жители и коммерческие объекты сталкиваются с периодическими отключениями в течение дня. При этом критическая социальная инфраструктура – больницы, школы и котельные – переведена на резервные схемы питания, что позволяет обеспечивать их бесперебойную работу.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Основная задача специалистов – минимизировать дискомфорт для потребителей и как можно быстрее нормализовать ситуацию с электроснабжением.