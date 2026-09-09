Под Волгоградом засняли последствия столкновения фуры и иномарки

В Новоаннинском районе Волгоградской области фура не поделила дорогу с иномаркой. Инцидент произошёл 8 сентября в полдень на участке московской трассы в границах Панфиловского сельского поселения.

- В 11:40 66-летний водитель, управляя автомобилем «Ман», на 744-м км автодороги Р-22 «Каспий» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Крета», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, по информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен скорой помощью в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области