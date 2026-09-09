ВС РФ сообщили о новой волне атак по военной инфраструктуре Украины





В ночь с 8 на 9 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным предприятиям Украины. Поражены 12 стратегических объектов на территории Киева, Николаевской и Одесской областей.

На территории Киева Минобороны разбомбило склад с безэкипажными катерами и беспилотниками самолётного типа. В Николаевске атакован терминал «Ника Терра». Здесь целью налёта стали ёмкости с ГСМ, а также цех по производству беспилотников. Также поражён склад продукции для ВСУ под видом логистического центра «Метро». Кроме того, в этом же регионе поражены склады компаний «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», «Диметра», которые также были задействованы для обеспечения группировок ВСУ.

Отдельным направлением налёта стала портовая инфраструктура Николаева. Здесь поражены ёмкости для хранения ГСМ, склады с военными грузами. Также повреждена подстанция «Трихаты», обеспечивающая порт электроэнергией.

В порту «Одесса» уничтожен сухогруз, переоборудованный под перевозку военных грузов для Украины. Атакован пропускной пункт «Староказачье», который также используется для нужд снабжения ВСУ.

Фото: сгенерировано ИИ