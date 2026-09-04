Путин на примере ростовских яблок оценил цены на продукты в регионах





Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затронул проблему разницы в ценах на продукты в разных регионах страны. В качестве наглядного примера, сообщает Привет-Ростов, глава государства привел стоимость яблок в Ростове и на Камчатке.

По словам президента, ключевой фактор, влияющий на ценообразование в удаленных территориях, – это транспортные расходы. Длительная доставка и ограниченные логистические возможности заметно увеличивают конечную стоимость товаров. В Ростове, где условия для производства более благоприятны и нет необходимости в дорогостоящих перевозках, яблоки могут стоить дешевле, сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что на Камчатке собственного производства яблок недостаточно, и призвал активнее развивать местное сельское хозяйство и продовольственный сектор.

Еще одним важным аспектом, влияющим на себестоимость продукции, президент назвал цену электроэнергии. Он отметил, что модернизация энергетической инфраструктуры и строительство тепличных комплексов могут помочь снизить издержки производителей.

В качестве контрастного примера Путин привел ситуацию с рыбой и морепродуктами. На Дальнем Востоке эта продукция доступна в изобилии и зачастую стоит дешевле, чем в среднем по России, что демонстрирует обратную зависимость цены от близости к источнику ресурса.