В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего брата





В Ростове-на-Дону 12-летняя школьница из Запорожской области родила ребенка. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ТАСС, отцом новорожденного стал ее 15-летний родной брат.

О беременности школьницы стало известно в мае 2026 года – мать обратилась с дочерью к гинекологу, заметив изменения в ее фигуре. В полицию женщина не сообщила. Врачи поставили девочку на учет по беременности и направили для родов в Ростовский перинатальный центр.

По данным СМИ, девочка воспитывается в многодетной семье, ее отец не указан в свидетельстве о рождении. Национальная принадлежность молодой матери журналистами не уточняется.

В отношении 15-летнего брата проводится проверка по статье 134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Мать школьницы могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.