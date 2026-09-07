



Вечером 6 сентября в Кабардино-Балкарии, на горе Мижирги в Безенгийском ущелье, сошла мощная снежная лавина, накрывшая группу альпинистов. По последним данным, сообщает ИА «Живая Кубань», судьба десяти членов группы остается неизвестной.

Лавина сошла около 17:00 с восточного склона горы Мижирги и накрыла альпинистов, следовавших по маршруту в районе ледника Мижирги. Всего в составе группы находились 15 человек. Двое альпинистов погибли – их тела обнаружены на месте трагедии.

Трое пострадавших эвакуированы спасателями на вертолете Ми-8 МЧС России и доставлены в Нальчик, где переданы специалистам Центра медицины катастроф.

По данным местного МЧС, 10 человек находятся под снежными завалами, поисково-спасательные работы продолжаются.

Причиной схода лавины могли стать экстремальные погодные условия: перед трагедией в районе маршрута бушевал ураганный ветер, спровоцировавший камнепад, за которым последовал сход снежных масс.

Поиски пропавших осложняются труднодоступным высокогорным рельефом (трагедия произошла на высоте более 5000 метров). Кроме того, сохраняется лавинная опасность, в регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с.

Отметим, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики взяла расследование на личный контроль и контролирует ход поисково-спасательных работ.