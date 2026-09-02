



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, изменяющее порядок выплаты компенсаций жителям, чьи дома были повреждены или полностью разрушены в результате атак беспилотников, сообщает Привет-Ростов.

Ключевое нововведение коснулось расчета компенсации за полностью утраченное жилье. Теперь выплата будет рассчитываться исходя из фактической общей площади помещения. Ранее при расчете применялись нормативы площади: 33 квадратных метра для одного человека, 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого последующего члена семьи.

Изменения также затронули дома с частичными повреждениями. При расчете компенсации на капитальный ремонт будет использоваться стоимость восстановления одного квадратного метра, установленная на федеральном уровне. Этот показатель будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.

Новые правила вступают в силу для случаев повреждения или разрушения жилья, произошедших с 31 июля 2026 года.