Москвич утонул на Дону во время прогулки на катамаране: идут поиски





В Ростове-на-Дону спасатели разыскивают мужчину, который ушел под воду во время купания в реке Дон. Об этом сообщает Привет-Ростов 7 сентября.

По данным спасателей, 6 сентября компания из четырех друзей, приехавших из Москвы, арендовала катамаран с капитаном для прогулки по Дону. Во время плавания мужчины решили искупаться и нырнули в воду. На поверхность поднялись в итоге только трое – четвертый участник заплыва исчез.

Капитан катамарана незамедлительно сообщил о случившемся руководству организации, после чего к поискам подключились водолазы Маневренного и Ростовского поисково-спасательных подразделений областной службы спасения на воде.

Поисковая операция осложняется несколькими факторами: сильным течением реки, близостью судового хода и особенностями подводного течения, направление которого может меняться. Точное место, где мужчина мог уйти под воду, пока установить не удалось.

Спасатели продолжают обследовать поверхность реки. Тело пропавшего на данный момент не обнаружено.