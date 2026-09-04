Украина всю ночь атаковала Сочи: горит НПЗ, повреждены дома





Минувшей ночью курортный город Сочи и прилегающая Федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке со стороны киевского режима. Режим беспилотной опасности был объявлен в 00:39 и действовал до 07:30 утра. Все это время силы противовоздушной обороны отражали налет вражеских дронов, сообщает ИА «Живая Кубань».

Очевидцы делятся переживаниями, называя произошедшее кошмаром. Одна из жительниц Сочи рассказала: «Не описать словами, что мы пережили. Беспилотники всю ночь кружили над головой... взрывы не прекращались».

В некоторых школах Сочи утром 4 сентября приняли решение отменить занятия, чтобы дать детям возможность восстановиться после бессонной и полной стресса ночи. Администрация образовательных учреждений призвала родителей оставить детей дома для обеспечения их безопасности и психологического спокойствия.

По предварительной информации, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Однако в жилых и административных зданиях выбило стёкла, а в некоторых местах вспыхивали небольшие пожары, которые удалось быстро потушить.

Наибольший ущерб зафиксирован на нефтебазе в городе – туда попали обломки сбитых беспилотников, что привело к возгоранию. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.