Цифровой рубль: массовое внедрение стартовало с техническими сбоями





С 1 сентября крупнейшие российские банки обязаны предоставить клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Однако, как сообщает ИА «Живая Кубань», массовый запуск обернулся техническими проблемами.

На данный момент функционал полноценно работает только на устройствах с операционной системой Android. Пользователи iOS пока не могут воспользоваться новой формой национальной валюты. Кроме того, в ряде банков возникли сложности с открытием цифровых кошельков: где-то кнопка доступа была скрыта в меню, в других организациях проверка через портал «Госуслуги» зависала, а два банка и вовсе не смогли выполнить операцию.

В Центральном банке России подтвердили наличие временных неудобств и заверили, что совместно с кредитными организациями работают над их устранением. Эксперты связывают задержки с высокими требованиями к безопасности системы и осторожным подходом банков к внедрению нововведений, подчеркивая, что все недочеты будут исправлены в ближайшие недели.

Внедрение цифрового рубля будет происходить поэтапно. В будущем к платформе обязаны подключиться все банки страны. Крупные торговые предприятия с высоким оборотом уже с этой осени также обязаны принимать цифровые рубли, а в дальнейшем этот порог будет снижен.

Для граждан у новой валюты есть ряд преимуществ: бесплатные переводы без лимитов, полная государственная гарантия сохранности средств и перспектива оплаты товаров даже без доступа к интернету.