



С начала года на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе – погибли 13 человек, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда жертвами стали пятеро. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на данные МЧС.

Спасателей привлекали к поисково-спасательным работам 64 раза. Среди погибших – один ребёнок, а также пятеро граждан Боснии и Герцеговины и один турист из Турции. Помощь в горах оказывали иностранцам из Монголии, Франции, Боснии и Индии.

Основная причина трагедий – недостаточная подготовка восходителей. Многие пренебрегают акклиматизацией, экономят на снаряжении, не берут с собой надежную связь и не рассчитывают свои силы. Даже опытные альпинисты не застрахованы от ошибок, а новички часто переоценивают свои возможности. Нередко люди идут на штурм в непогоду или без сопровождения гидов. Отдельную тревогу вызывают групповые выезды, где участники не знают друг друга и действуют несогласованно