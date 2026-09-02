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Федеральные новости

Последствия ночных атак ВСУ в Ростове: спасатели показали повреждения МКД

Федеральные новости 02.09.2026 17:56
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02.09.2026 17:56


Поисково-спасательная служба Ростова опубликовала кадры с мест ЧП, произошедших в результате атак беспилотников на жилой сектор города. Как сообщает Привет-Ростов, снимки демонстрируют масштаб разрушений в многоквартирном доме: зафиксированы серьезные повреждения конструкций нескольких квартир, в том числе частичное разрушение стен.

Напомним, что волна атак на Ростовскую область пришлась на ночь с 27 на 28 августа и повторилась 30 августа. В первую из этих ночей силами ПВО над территорией субъекта было сбито несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на отражение ударов, обломки и ударная волна привели к повреждениям жилого фонда в донской столице.

Специалистами уже проведен комплекс неотложных мероприятий: обследованы несущие конструкции зданий на предмет риска обрушения, разобраны завалы, установлены стальные опоры для предотвращения дальнейшего разрушения конструкций.

Особое внимание, по данным Привет-Ростов, спасатели уделили нуждам пострадавших жителей. Сотрудники службы помогли людям безопасно попасть в поврежденные квартиры, чтобы забрать документы, лекарства, теплые вещи и другие предметы первой необходимости.

В настоящий момент работы по ликвидации последствий атак в Ростове-на-Дону продолжаются.

Фото: поисково-спасательная служба Ростова 

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