



Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор пассажиру поезда № 587 сообщением «Адлер – Москва», который в июне этого года применил насилие к двум сотрудникам транспортной полиции. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы условно.

В ходе судебного следствия установлено, что инцидент произошел 23 июня. Начальник поезда сообщил в полицию о нетрезвом пассажире, который распивал спиртные напитки и нарушал общественный порядок в вагоне. Когда состав прибыл на станцию Миллерово, сотрудники транспортной полиции потребовали от нарушителя покинуть вагон.

Однако мужчина, личность которого установлена как Бугаев И.В., вместо выполнения законного требования сотрудников нанес удар кулаком в глаз старшине полиции Казмировой К.А., а затем – удар в скулу старшему лейтенанту Филиппову А.С. В результате оба полицейских получили телесные повреждения, степень тяжести которых в материалах дела не уточняется.

31 августа суд признал Бугаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком той же продолжительности. Приговор вступил в законную силу.