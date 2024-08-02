Расследования

Парковка в центре Волгограда станет платной с 8 августа – пояснения мэрии

Расследования 02.08.2024 14:38
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02.08.2024 14:38


В администрации Волгограда 2 августа жителям и гостям областного центра напомнили о начале действия платной парковки на улицах, примыкающих к набережной. С 8 августа, согласно опубликованной чиновниками информации, от 15 до 80 рублей за час парковки будут платить водители самокатов, гироскутеров, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей.  

– Для визуального ориентирования водителей платные парковочные места будут обозначены дорожной разметкой синего цвета. Сейчас крайние полосы на перечисленных участках заняты в основном личным транспортом работников, расположенных здесь офисов и различных структур, которые, приезжая на работу, оставляют машину на полный 8-часовой рабочий день. Для посетителей органов власти, муниципальных и государственных учреждений, родителей, привозящих или забирающих детей из школы, с началом работы платного пространства практически ничего не изменится - первые 15 минут стоянка в парковочном пространстве является бесплатной, – поясняют в мэрии. 


Здесь также сообщают, что в нерабочее время (после 20.00) и в выходные дни парковка будет бесплатной. 

Для того же, чтобы волгоградцы вовремя оплачивали парковочные места и не говорили, что не знали о такой необходимости, волгоградские чиновники подготовили информационные карточки, поясняющие где парковка станет платной, сколько она будет стоить, а главное – как и кому перевести деньги за простой на платном асфальте. 

 

Инфографика: администрация Волгограда 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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