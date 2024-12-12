К лету 2025 года власти Волгограда проведут третью волну расширения платного парковочного пространства. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз коммерческий подход будет внедрён ещё на 15 улицах, проспектах и площадях.

В числе территорий, где стоянка для автомобилей станет платной: пр. им. В.И. Ленина, ул. Мира, ул. 10-й дивизии НКВД, ул. Коммунистическая, ул. Глубокоовражная, наб. 62-й Армии, ул. Краснознаменская, ул. им. В.И. Ленина, ул. им. Володарского, пл. Павших Борцов, ул. им. Гоголя, ул. им. Островского, ул. Волгодонская, ул. Комсомольская, ул. им. Пушкина.

Подробный список новых платных парковочных мест

Проспект Ленина

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей Ленина.

- Чётная сторона, со стороны железной дороги.

Улица Мира

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей Ленина.

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Ленина 5а.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с площадью Павших Борцов.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Островского.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Комсомольской.

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей имени Гоголя до пересечения с улицей Комсомольской.

Улица 10-й дивизии НКВД

Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Краснознаменской до здания по адресу улица 10-й дивизии НКВД, 1.

Улица Коммунистическая

Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с улицей имени Гоголя.

Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с улицей Гоголя.

Улица Глубокоовражная

Нечётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей имени Володарского.

Набережная 62-й Армии

Местный проезд — от дороги к памятнику «Гаситель» до пешеходного путепровода и от улицы Краснознаменской до улицы Ленина.

Улица Краснознаменская

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Нечётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с улицей 10-й дивизии НКВД до пересечения с улицей Глубокоовражной.

Нечётная сторона — от пересечения с улицей 10-й дивизии НКВД до пересечения с улицей Глубокоовражной.

Улица имени Володарского

Чётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей имени Пушкина.

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с улицей имени Пушкина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Коммунистической.

Нечётная сторона — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Коммунистической.

На пересечении с площадью Павших Борцов — у северного фасада здания по адресу улица Мира, 5.

Площадь Павших Борцов

Чётная и нечётная стороны — от улицы Мира до проспекта Ленина.

Чётная и нечётная стороны — от проспекта Ленина до улицы Мира.

Улица имени Гоголя

Чётная сторона — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Коммунистической.

Нечётная сторона — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Коммунистической.

Улица имени Островского

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Комсомольской.

Улица Волгодонская (чётная и нечётная стороны) — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Комсомольской.

Участок по адресу улица Волгодонская, 9а — между зданиями по этому адресу.