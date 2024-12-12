Общество

Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицах

Общество 12.12.2024 11:16
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12.12.2024 11:16

К лету 2025 года власти Волгограда проведут третью волну расширения платного парковочного пространства. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз коммерческий подход будет внедрён ещё на 15 улицах, проспектах и площадях.

В числе территорий, где стоянка для автомобилей станет платной: пр. им. В.И. Ленина, ул. Мира, ул. 10-й дивизии НКВД, ул. Коммунистическая, ул. Глубокоовражная, наб. 62-й Армии, ул. Краснознаменская, ул. им. В.И. Ленина, ул. им. Володарского, пл. Павших Борцов, ул. им. Гоголя, ул. им. Островского, ул. Волгодонская, ул. Комсомольская, ул. им. Пушкина.

Подробный список новых платных парковочных мест

Проспект Ленина

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей Ленина.

- Чётная сторона, со стороны железной дороги.

Улица Мира

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей Ленина.

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Ленина 5а.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с площадью Павших Борцов.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Островского.

- Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Комсомольской.

- Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей имени Гоголя до пересечения с улицей Комсомольской.

Улица 10-й дивизии НКВД

Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей Краснознаменской до здания по адресу улица 10-й дивизии НКВД, 1.

Улица Коммунистическая

Чётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с улицей имени Гоголя.

Нечётная сторона, со стороны железной дороги — от пересечения с улицей имени Володарского до пересечения с улицей Гоголя.

Улица Глубокоовражная

Нечётная сторона, со стороны Волги — от пересечения с улицей Краснознаменской до пересечения с улицей имени Володарского.

Набережная 62-й Армии

Местный проезд — от дороги к памятнику «Гаситель» до пешеходного путепровода и от улицы Краснознаменской до улицы Ленина.

Улица Краснознаменская

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Нечётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с улицей 10-й дивизии НКВД до пересечения с улицей Глубокоовражной.

Нечётная сторона — от пересечения с улицей 10-й дивизии НКВД до пересечения с улицей Глубокоовражной.

Улица имени Володарского

Чётная сторона — от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей имени Пушкина.

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с улицей имени Пушкина до пересечения с улицей Мира.

Чётная сторона — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Коммунистической.

Нечётная сторона — от пересечения с площадью Павших Борцов до пересечения с улицей Коммунистической.

На пересечении с площадью Павших Борцов — у северного фасада здания по адресу улица Мира, 5.

Площадь Павших Борцов

Чётная и нечётная стороны — от улицы Мира до проспекта Ленина.

Чётная и нечётная стороны — от проспекта Ленина до улицы Мира.

Улица имени Гоголя

Чётная сторона — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Коммунистической.

Нечётная сторона — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Коммунистической.

Улица имени Островского

Чётная и нечётная стороны — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Комсомольской.

Улица Волгодонская (чётная и нечётная стороны) — от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Комсомольской.

Участок по адресу улица Волгодонская, 9а — между зданиями по этому адресу.

Здесь власти планируют организовать 36 платных парковок общей вместимостью 775 автомобилей.

В настоящее время мэрия ищет подрядную организацию, готовую оборудовать пространство для платных парковок. Исполнителю предстоит обновить дорожную разметку, установить дорожные знаки и оборудовать ограждения. На эти цели из бюджета чиновники выделили 36 млн рублей. Работы должны быть выполнены к 1 мая 2025 года.

Напомним, что платное парковочное пространство сначала обосновалось на площади у железнодорожного вокзала Волгоград I. В новом формате парковка официально заработала здесь с 20 мая 2024 года. Спустя несколько месяцев, с 8 августа, в мэрии объявили о создании 26 участков платной парковки ещё на семи центральных улицах. Этап расширения, намеченный на первую половину 2025 года, станет третьим.

Примечательно, что текущие планы муниципалитета несколько расходятся с первоначальными. В сентябре 2023 года городские чиновники пообещали общественности четыре этапа расширения, по итогу которых платные парковки должны были охватить не только весь центр Волгограда, но и значительную часть Ворошиловского района, вплоть до ул. Баррикадной. В общей сложности здесь должны были быть оборудованы свыше 7 тыс. платных машиномест. Однако на текущий момент, после двух волн расширений, вместимость платных парковок составляет 879 мест. После весенней кампании 2025 года по очередной волне расширения количество машиномест возрастёт до 1,6 тыс.

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