



Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Киров, экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации на высоте более 10 тысяч метров, сообщает ИА «Живая Кубань».

Инцидент произошел 31 августа с Boeing 737–800 авиакомпании Nordwind. Почти через час после вылета, когда лайнер набрал высоту около 10 300 метров, в кабине пилотов сработала сигнализация превышения допустимого уровня высоты, и давление в отсеке управления упало. Командир воздушного судна немедленно начал снижение до трех тысяч метров, пытаясь стабилизировать обстановку.

Однако полностью восстановить герметичность не удалось, поэтому было принято решение уходить на запасной аэродром в Минеральные Воды. Посадка прошла штатно, никто из 184 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Технические сложности на этом не закончились. На следующий день тот же борт должен был выполнить рейс из Минеральных Вод в Казань. Но едва оторвавшись от взлетной полосы, пилоты доложили о неполадках с механизмом выпуска и уборки шасси. Лайнеру пришлось развернуться и вернуться в аэропорт отправления, а рейс был отменен.

Официальные комментарии по поводу причин обоих инцидентов пока отсутствуют. Специалисты изучают обстоятельства произошедшего, чтобы дать окончательную оценку надежности воздушного судна.