



Оперативники МВД обнаружили и задержали в Саратове автобус, в котором находилось 60 нелегалов. Как сообщает ИА «СарИнформ», факт перевозки иностранных граждан был выявлен сотрудниками ППС случайно.

Уточняется, что автобус остановился на парковке у придорожного кафе в Гагаринском районе. Полицейские обратили внимание на иностранцев, которые стали выходить из салона, и решили выяснить, куда мигранты держат путь, у водителя. Выяснилось, что все 60 человек – работники, которые едут из Краснодарского края. Примечательно, что водители автобуса сознались, что умышленно до этой остановки объезжали посты ДПС на трассах.

По данным журналистов, все пассажиры автобуса – граждане Узбекистана. 28 из них прибыли в Россию незаконно. В отношении нарушителей и водителей составлены материалы. 23 из 28 иностранцев будут в ближайшее время выдворены из России. В отношении остальных данный вопрос пока решается.