



В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 29 августа. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о текущей ситуации с поврежденными домами, сообщает Привет-Ростов.

В доме на улице Берберовской пока не завершена строительно-техническая экспертиза. Жильцы временно размещены у родственников, а тем, кому потребовалось отдельное жилье, предоставили места в маневренном фонде и гостиницах.

Жильцы дома на улице Вересаева уже вернулись в свои квартиры, за исключением одной наиболее пострадавшей. Специалисты регионального экспертного управления ДГТУ обследовали здание. После подготовки заключения власти примут решение о возможности дальнейшего проживания и восстановления дома.

На Берберовской спасатели завершили демонтаж выступающих элементов конструкций, в поврежденных квартирах установлены телескопические подпорки.

Для оперативного информирования жителей организован специальный чат в мессенджере MAX. В границах пострадавших домов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Заявления на единовременную материальную помощь уже подали 211 человек.

Губернатор также поручил представить к региональной награде студента пятого курса РостГМУ Леонида Липовича. Во время атаки он оказал первую помощь пострадавшей девочке, что помогло спасти ей жизнь.