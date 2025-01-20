Расследования

В Волгограде осудят дальнобойщика за продажу груза на 12 млн

Расследования 20.01.2025 14:27
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20.01.2025 14:27


36-летний дальнобойщик предстанет перед судом за инсценировку преступления и хищение вверенного ему имущества. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, в конце июля 2024 года мужчина должен был привезти из Москвы в Волгоград стройматериалы на общую сумму в 4 миллиона рублей. Загрузившись, дальнобойщик вместо Волгограда отправился в Ейск Краснодарского края, перед этим отключив датчики системы мониторинга транспорта и сменив свой номер телефона. 
В Краснодарском крае дальнобойщик передал своему знакомому чужую фуру вместе с грузом. На преступление его сподвигла обида за якобы низкую оплату  его труда. 
При этом мужчина инсценировал ограбление. Водитель вернулся в Волгоградскую область и обратился в полицию с заявлением о будто бы совершенном в отношении него преступлении.  По придуманной им версии, якобы он не успел выехать из региона, так как на территории Михайловского района на него напали злоумышленники, которые завладели грузовым автомобилем и уехали на нём в неизвестном направлении. При этом лжепотерпевший в красках рассказал оперативникам о деталях вымышленного разбоя: мешке на голове, угрозе пистолетом и даже сообщил приметы нападавших.
Однако водителя вывели на чистую воду и в итоге он сознался в содеянном. Фуру со стройматериалами обнаружили в Краснодарском крае – подельник дальнобойщика даже не успел ее выгрузить. Причиненный владельцу груза ущерб оценен в 12 миллионов. 
За заведомо ложный донос водитель уже оштрафован на 15 тысяч рублей. В отношении его сообщника также возбуждено уголовное дело. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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