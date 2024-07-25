



Волгоградские полицейские задержали водителя большегруза и его подельника из Краснодарского края, которые похитили фуру со строительными материалами общей стоимостью 12 млн рублей для дальнейшей перепродажи. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 36-летний водитель задумал схему с похищением, так как оплату за доставку груза посчитал маленькой.





Установлено, что водитель большегруза в середине июля принял заказ на транспортировку строительных материалов на сумму 4 млн рублей из Москвы в Волгоград. Он погрузил товар в пункте отправления и последовал к пункту выгрузки. С целью хищения груза он привлек своего 57-летнего знакомого, который за вознаграждение в 1,5 млн рублей пообещал помочь продать украденный товар. Они придумали легенду, что якобы неизвестные похитили фуру с товаром в Михайловском районе. С таким заявлением злоумышленник обратился в полицию.





Для убедительности мужчина в красках описал полицейским, как под дулом пистолета на него надели мешок, а также сообщил приметы несуществующих разбойников. Однако оперативникам почти сразу стало понятно, что обратившийся сообщил ложную информацию. Позднее при допросе мужчина сознался в содеянном.

- В результате комплекса оперативных мероприятий оба фигуранта задержаны. Похищенный грузовой автомобиль с товаром обнаружен полицейскими в Краснодарском крае, - уточнили в ведомстве. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ – «Присвоение или растрата».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области