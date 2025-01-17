Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра Пака

Обвиняемый в смертельном наезде на многодетную женщину в Волгограде Александр Пак предстал перед судом по административному делу об оставлении места ДТП, сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу суда Волгоградской области.

Решением суда Пак лишен водительских прав на 1 год.

Напомним, что такое поведение водителя, как выяснилось, привело к трагедии. Многотонный BMW X7, за рулем которого находился 73-летний Александр Пак, переехал многодетную мать у школы «Созвездие» в октябре 2024 года. Перед этим Пак задел её иномарку, но не остановился, а поехал дальше. Женщину, которая бросилась за ним, он переехал и скрылся. От тяжелых травм пострадавшая впоследствии скончалась в больнице.

В октябре 2024 года Дзержинский районный суд Волгограда ограничился лишь устным замечанием водителю за оставление места ДТП. После общественного резонанса, в том числе и в федеральным СМИ, Александра Пака арестовали. Ему предъявлено обвинение по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом.

Административное дело об оставлении места ДТП рассмотрено заново.

- Мировым судьей установлено, что 22 октября 2024 года Александр Пак, управляя автомобилем «BMW X7», двигаясь по проезжей части ул. Степная со стороны ул. Большая в направлении ул. Продольной Дзержинского района г. Волгограда совершил наезд на припаркованный автомобиль «Toyota», после чего самовольно оставил место совершения ДТП, скрывшись в неизвестном направлении, - говорится в сообщении. - При рассмотрении дела правонарушитель свою вину признал, пояснив, что не ощутил столкновения с другим транспортным средством, в связи с чем, продолжил движение.

Мировой судья судебного участка № 79 Дзержинского судебного района Волгограда за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) назначил Паку наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.