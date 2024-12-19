Суд в Волгограде отказался выпустить Александра Пака из СИЗО

Сегодня, 18 декабря, Волгоградский областной суд отказал Александру Паку в удовлетворении апелляционной жалобы на изменение ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Пак, обвиняемый в смертельном наезде на многодетную женщину, в своей жалобе просил изменить избранную в отношении него меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.

- Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, Волгоградский областной суд оставил без изменения избранную в отношении Александру Паку меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе.

Александру Пак предъявлено обвинение по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Дело было переквалифицировано после изучение обстоятельств совершенного преступления, а также выводов экспертных заключений.

Напомним, что многодетная мама Екатерина Буравлева получила тяжелые травмы после того, как ее переехал многотонный внедорожник пенсионера. Водитель скрылся на своем BMW X6 с места происшествия. Женщину госпитализировали, а затем перевезли в НИИ Склифосовского. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Ее похоронили 4 декабря.