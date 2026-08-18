В апелляционном порядке в Волгограде обжаловано постановление о прекращении уголовного дела экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем, но в июле текущего года уголовное преследование бывшего высокопоставленного полицейского, который стал участником СВО, было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Таким образом, Степанов признан виновным в указанных преступлениях, но от наказания он освобожден, так как совершил геройский поступок «за ленточкой» и получил за это награду.

По данным Центрального районного суда, где ранее рассматривалось это уголовное дело, апелляционное представление на еще не вступивший в силу судебный акт подала прокуратура.

Как стало известно ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, надзорный орган не оспаривает сам факт прекращения уголовного дела экс-начальника ГИБДД. Прокуратура не согласилась с принятым порядком конфискации предмета взятки, что и стало причиной подачи апелляционного представления в Центральный районный суд.

Напомним, что ходатайство об освобождении Степанова от уголовной ответственности в Центральный районный суд Волгограда подавало командование воинской части. В связи с этим уголовное дело в отношении Степанова, которое было приостановлено 12 января 2026 года в связи с его уходом на СВО, было возобновлено, а потом прекращено.

Своей должности Александр Степанов лишился летом 2023 года после видеоролика, выложенного в соцсетях побывавшей в Волгограде певицей Анет Сайт. Девушка похвасталась перед своими подписчиками, как ее привозят в аэропорт на служебной машине с мигалками. Позже стало известно, что у надзорных органов возникли вопросы к имуществу экс-главы ГИБДД на сумму более 49 миллионов рублей. В итоге прокуратура истребовала у него в доход государства автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля, приобретенные на неподтверждённые доходы.

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